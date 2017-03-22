Вестник Коминтерново

Главный информационный сайт Коминтерновского района

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Жители Ониськово выступили против присоединения к Курисовской громаде

Жители Ониськово выступили против присоединения к Курисовской громаде

22 Марта 2017 10:44

Наша страна всё больше и больше погружается в децентрализацию.  В законе про объединения прописано, что объединения происходят добровольно и жители сёл должны сами решать с кем им объединяться. Несмотря на это, в нашей стране происходит все как ...

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Компанія Allseeds спростувала всі звинувачення в фальсифікації соняшникової олії

Компанія Allseeds спростувала всі звинувачення в фальсифікації соняшникової олії

15 Марта 2017 04:11

Компанія Allseeds, спростувала всі звинувачення в фальсифікації соняшникової олії. Прес служба компанії опублікувала на сайті компанії спростуваня всіх звинувачень.

"Проти Групи Allseeds, яка, незважаючи на буремні події 2013-15 років, побудувала у пор...

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В посёлке Черноморском неизвестные вырубают деревья

В посёлке Черноморском неизвестные вырубают деревья

15 Марта 2017 04:00

Местные жители поселка Черноморское-2 (Выселки) возмущены массовой вырубкой деревьев. Они обнаружили на территории бывшего артиллерийского училища большое количество пней, на месте, где еще совсем недавно росли здоровые дереввья. Люди боятся, что без...

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Госрегистраторов Лиманского района ожидает проверка

14 Марта 2017 03:38

Завод компании Allseeds обвинили в фальсификации растительного масла.

12 Марта 2017 15:13

Тарасові Шевченку – присвячується.

11 Марта 2017 03:51

"Наше творчество". Рассказы Олега Зиньковского: "ЦАХ"

08 Марта 2017 02:24

В Лиманском районе продолжается раскачивание ситуации.

07 Марта 2017 16:28

Рецидивист из Новой - Дофиновки, вышедший по «закону Савченко», напал на подростка

07 Марта 2017 10:26

8 марта - праздник только для «своих», «чужих» - видеть не хотим

05 Марта 2017 17:00

Топ-менеджера «ТИС» оштрафовали за пренебрежение пожарной безопасностью

02 Марта 2017 09:15

Лиманский районный суд отменил генеральный план сёл Крыжановка и Лески.

01 Марта 2017 14:49

Сергей Ильченко стал победителем конкурса на должность главы Белгород-Днестровской РГА

01 Марта 2017 08:23

Олег Бахматюк​ попал в топ-3 крупнейших должников Украины: задолжал 5,345 млрд долл.

28 Февраля 2017 16:11

Allseeds працює над відкриттям китайського ринку ― Петрище

28 Февраля 2017 07:07

В 2016 году в Лиманском районе произошло 38 ДТП

27 Февраля 2017 10:21

Крупная авария в районе ТРЦ «Ривьера»: мужчина скончался на месте

26 Февраля 2017 03:59

ЧП в Першотравневом.

23 Февраля 2017 20:49

Жители с.Петровки выступили против решения Верховной Рады Украины

21 Февраля 2017 05:21

Обесточенные жители посёлка зовут на помощь

20 Февраля 2017 10:14

Комитет Избирателей Украины признал Олега Кутателадзе одним из худших депутатов областного совета

17 Февраля 2017 06:59

Визирка... Сельский ревизор в действии

16 Февраля 2017 09:27

ЧП в Доброславе.Взрыв уничтожил жилой дом

14 Февраля 2017 01:55

ДТП возле Сычавки: убегая от полиции 13-летний парень на авто врезался в бетонный столб.

13 Февраля 2017 11:41

Почему Крыжановский сельский совет «ненавидит» своих избирателей или как превратить местное самоуправление в личный источник доходов.

12 Февраля 2017 17:05

"Наше творчество". Рассказы Олега Зиньковского: "АСПИРАНТЫ"

11 Февраля 2017 09:17

Президент Украины наградил жителя Сычавки орденом «За мужество» III степени

10 Февраля 2017 05:24

Компания из Лиманского района заработает на ремонте дорог в 2017 году 235 миллионов гривен

09 Февраля 2017 13:32

Губернатор подал в прокуратуру заявление об нахалстрое на побережье Сычавки

09 Февраля 2017 04:57

Госпитальный округ - вопросы и ответы медреформы

09 Февраля 2017 03:02
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