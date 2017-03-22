Вестник Коминтерново

Главный информационный сайт Коминтерновского района
Наша страна всё больше и больше погружается в децентрализацию. В законе про объединения прописано, что объединения происходят добровольно и жители сёл должны сами решать с кем им объединяться. Несмотря на это, в нашей стране происходит все как ...Подробнее...
Компанія Allseeds, спростувала всі звинувачення в фальсифікації соняшникової олії. Прес служба компанії опублікувала на сайті компанії спростуваня всіх звинувачень.
"Проти Групи Allseeds, яка, незважаючи на буремні події 2013-15 років, побудувала у пор...Подробнее...
Местные жители поселка Черноморское-2 (Выселки) возмущены массовой вырубкой деревьев. Они обнаружили на территории бывшего артиллерийского училища большое количество пней, на месте, где еще совсем недавно росли здоровые дереввья. Люди боятся, что без...Подробнее...
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